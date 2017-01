5 alimentos para revitalizar tu piel y verte más joven

¿Sabías que algunos alimentos pueden ayudarnos a mejorar la piel? Pues sí, la frase “somos lo que comemos” nos viene como anillo al dedo, ya que aunque no lo crean, lo que comen puede ser tan o más importante que las cremas o el sérum que se aplican todos los días. Por esta razón tienen que incorporar en su dieta alimentos que les aporten las vitaminas, minerales y aminoácidos que ayudarán a que su piel esté más jugosa, firme y joven. No sé si se han dado cuenta de que cuando están estresadas, enfermas o por alguna razón se alimentan mal, su piel se nota apagada o poco hidratada. Esto es debido a la falta de nutrientes, que es lo que hace que la piel sufra. Para que esto no suceda, les damos una lista con algunos de los alimentos que tienen que comer para estar más jóvenes y bellas.

SEMILLA DE POMELO

Las semillas de esta riquísima fruta están llenas de antioxidantes, como la vitamina C, la cual es excelente para prevenir las líneas de expresión, las arrugas y la sequedad de la piel, debido a que neutraliza los radicales libres. Las pueden incorporar a su dieta echándolas en su ensalada favorita, ya que su sabor cítrico liga con todo.

TOMATE

Los tomates contienen una gran cantidad de vitamina A, la cual contribuye a que la piel luzca más sana. Además, al igual que la zanahoria, ayuda al bronceado debido a la gran cantidad de beta-carotenos que tiene, lo que favorece el desarrollo de los pigmentos de la piel. Aprovechen y coman estos alimentos durante estos meses para que su piel llegue preparada al verano.

KALE

Esta verdura, prima hermana del brócoli, la coliflor o las coles de Bruselas, ha tomado un gran protagonismo en los últimos años y no es de extrañar, ya que además de contener una gran cantidad de vitamina K, también tiene mucho hierro, mineral que es muy importante para la piel. Unos bajos niveles de este mineral pueden ser los causantes de que la piel se vea más apagada y pálida, haciendo que las venas se marquen más en la zona de debajo de los ojos. Para que el cuerpo absorba mejor la vitamina K, es beneficioso comer el kale junto a alimentos ricos en vitamina C. Por ejemplo, resultaría ideal un zumo verde de kale, naranja y piña.

FRUTOS SECOS

Los frutos secos, y en especial las almendras y los cacahuetes, cobran un papel vital para prevenir el envejecimiento prematuro de la piel y para preservar la elasticidad de la misma. Pueden llevarlos siempre en su bolso como un snack ideal cuando tengan hambre.

SALMÓN

Su alto contenido en zinc hace que tenga grandes propiedades antiinflamatorias que ayudan a prevenir el tan incómodo acné, favoreciendo la cicatrización de la piel, suavizándola y mejorando su aspecto.

¡Ah! Una buena noticia para terminar: aunque no se lo crean, el chocolate amargo o puro en cantidades controladas puede también ayudar a la piel. ¿Se puede pedir algo más?