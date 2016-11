Así mejora tu salud cuando decides perdonar

Uno de los grandes beneficios para la salud es estar bien con una misma. Tranquila, relajada y sin presiones que hagan que el estrés se adueñe de tus rutinas. ¿Sabías que el enfado es uno de los grandes enemigos de nuestra salud?

Según los expertos, “cuando se guarda rencor por mucho tiempo hacia una o varias personas, uno se vuelve propenso a enfermedades del corazón. Esto, si hablamos de la salud física. Sin embargo, a nivel psicológico se produce angustia, amargura e irritabilidad, entre otras. Por eso es muy importante trabajar en la capacidad para perdonar, ya que no solamente es decirlo, sino que hay que sentirlo, lo cual trae una gran cantidad de beneficios a tu salud”.

¿Y de qué beneficios se trata exactamente? Pues de muchos y muy variados:

1- Corazón: Un estudio llamado: Forgiveness, physiological reactivity and health: The role of anger, publicado en el International Journal of Psychophysiology, revela que aquellas personas que son rencorosas o guardan el rencor con ellos mismos, tienen más taquicardias. Muy al contrario, en las personas que tienden a perdonar su corazón está mucho más calmado y por consecuencia son menos propensas a sufrir cualquier enfermedad cardíaca.

Asimismo, los especialistas aconsejan no mantener el enfado porque eso “disminuye su presión arterial”. Los niveles de estrés bajan, comprobado por otro estudio realizado por los investigadores del Hope College en Michigan, ya que si perdonan “reducirán los niveles de la hormona del estrés”. Notarán los efectos física y psicológicamente.Ser más comprensivos ayuda a que se protejan contra la ansiedad, y como bien saben, esta es la gran enemiga para conciliar el sueño. Libérense de esa ansiedad, porque si no otra de las consecuencias de no perdonar será la falta de sueño.

“Ser más comprensivos con nosotros mismos y perdonar a los demás ayuda a mejorar la salud, además de protegernos contra la ansiedad y el estrés”, respalda otro estudio de la revista Journal of Psicología de la Salud.

Así que ya lo sabes, perdona y sigue adelante. Será mucho mejor para tu salud y por consecuencia para todos los que te rodean.