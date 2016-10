4 ejercicios para fortalecer tu suelo pélvico

Erróneamente no se suele prestar demasiada atención, pero lo cierto es que el suelo pélvico es una de las zonas más importantes del cuerpo y hay que ejercitarlo. Hay que prestar atención sobre todo si padecen de incontinencia urinaria, están embarazadas o entran en la menopausia: “Los ejercicios de los músculos del suelo pélvico son obligatorios si desean mantener una vida sexual placentera y sin incomodidades causadas por la falta de firmeza de esta zona”, tal y como confirman en Diario Femenino.

Los expertos lo definen como “un conjunto de músculos y ligamentos que cierran la cavidad abdominal en su parte inferior. Su función es sostener los órganos pélvicos (vejiga y uretra, útero y vagina; y recto) en la posición adecuada porque de ello depende su normal funcionamiento”.

Así, lo primero que se debe hacer es identificar el estado de los músculos:

1- Acomódense con los muslos, nalgas y abdomen relajado.

2- Como práctica, al orinar traten de detener la orina en la mitad y luego suéltenlo de nuevo. Háganlo no más de una vez por semana. Si no son capaces de aguantarlo, hablen con su doctor.

Ejercicios:

1- Aprieten y contraigan la parte de la vagina, el ano y la uretra, a la vez. Como si intentasen succionar algo hacia adentro de ustedes. Mantengan la contracción y cuenten hasta cinco hasta soltar y relajar

2- Entre contracción y contracción, descansen 10 segundos.

3- Repitan este ciclo un máximo de 8 o 10 contracciones y después hagan de 5 a 10 contracciones rápidas.

4- Deben repetir estos ejercicios 4 o 5 veces diarias.

Además, ¿sabían que el orgasmo es uno de los mejores ejercicios para el suelo pélvico? Y es que tal y como confirman los expertos, “la tensión del músculo pubocoxígeo que se produce en esa misma fase, sin haber llegado aún al orgasmo, hace de entrenamiento de este músculo. El fortalecimiento de este músculo producirá orgasmos más intensos con contracciones más rápidas e intensas de la zona pélvica. Durante un orgasmo intenso se producen de diez a quince contracciones por segundo, involuntarias y rítmicas, de los músculos del suelo pélvico, la vagina, el útero y el esfínter anal”.