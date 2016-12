Rutina de baile de 8 minutos para bajar de peso (VIDEO)

El baile es una forma divertida de quemar calorías. Funciona como una excelente alternativa para dejar esa vida sedentaria y poner tu cuerpo en movimiento, dicen que lo que no se mueve se apelota. Es más, una rutina de baile elimina la misma cantidad de grasa que la natación, andar en bicicleta o una buena caminata.

Referencias del portal Hola Doctor hablan de que una persona que se ejercita de esta manera, en 60 minutos puede deshacerse de hasta 400 calorías, mientras que otras investigaciones afirman que equivale a recorrer cinco millas.

Otros de los beneficios atractivos de esta modalidad es que tiene repercusiones en la salud al reducir el estrés y tonificar los músculos, así como mejorar el equilibrio y la coordinación.

No tendrás excusas para no mover tus caderas porque alternativas para hacerlo sobran: en una disco, gym o hasta en la comodidad de tu casa. No importa si bailas chachachá, tango, paso doble, merengue o salsa, todos los bailes ayudan a que las calorías abandonen tu cuerpo.

Ponte la meta de hacer esta rutina de ocho minutos, tres veces a la semana para bajar de peso. ¿Estás dispuesta?