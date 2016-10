Rutina de cardio de 30 minutos para adelgazar rápido (VIDEO)

Una de las formas que adopté para adelgazar rápido fue eliminar el azúcar en las bebidas durante el almuerzo y la cena. Sustituí el líquido que tomaba por agua, eso sí durante el desayuno y el café de la tarde no me puede faltar, pero es un proceso que lleva tiempo. Te cuento que de algo ha servido porque me siento más liviana y algunas prendas ya las puedo usar.

Encontré en el sitio Adelgazar y Salud otras recomendaciones para quemar grasa o bajar de peso en donde curiosamente se menciona la reducción del consumo de azúcares. Además, ingerir proteínas y verduras como: espinaca, guisantes, espárragos, setas, tomate, calabaza, carne, huevos, lácteos y pescados; comer 4 o 5 veces al día y hacer ejercicio al menos 4 veces a la semana.

Para ayudarte a eliminar el sobrepeso de tu cuerpo, te aconsejamos seguir esta rutina de cardio de solo 30 minutos para adelgazar rápido. ¡Ponte tus tenis, ropa deportiva y llévate tu paño para que comiences ya!