Rutina de 15 minutos para eliminar la celulitis de piernas y glúteos (VIDEO)

Me pondré en tus zapatos porque yo sufro a causa de la celulitis al igual que tú. ¡Lo acepto y no me da pena porque es más que evidente! La zona donde más tiene presencia la odiada piel de naranja es en mis piernas. En los glúteos es un poco menor, pero no deja de ser incómodo.

Algunas de las razones que promueven su aparición son: alimentación inadecuada, el consumo excesivo de sal en las comidas, mala circulación sanguínea, consumo de alcohol y tabaco, uso de zapatos con tacón y prendas ajustadas, así como factores hormonales.

La lucha es de todos los días, por eso adopté algunos hábitos para eliminarla de mi cuerpo a como dé lugar. ¿Cuáles son?

-Realiza cinco comidas durante el día.

-No dejes de hacer ejercicio. Nadar, correr o bailar son excelentes ejercicios para tonificar y eliminar la grasa.

-Consume al menos dos litros de agua al día.

-Y por supuesto que durante mis días no falta esta rutina de 15 minutos para decirle “chao, chao…” a la celulitis que aparece en piernas y pompis. ¡Es superefectiva!