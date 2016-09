Rutina de 20 minutos para eliminar los rollitos de la espalda (VIDEO)

Esos rollitos que aparecen en los costados de la columna, por debajo de las axilas o sujetador son horribles y no tienes cómo disimularlos. La clave para eliminarlos de tu cuerpo está en llevar una dieta saludable, pero no logras nada si no haces ejercicio.

Incluye entre tu alimentación diaria alimentos quemagrasa y naturales como:

Té verde.

Toronja.

Zumo de zanahoria con apio.

Licuado de tomate con aloe vera y zumo de limón.

Y en ayunas no dejes de tomar:

Leche de alpiste.

Zumo de arándanos.

Zumo de limón recién exprimido.

Té de marrubio con zumo de limón.

Deja de sufrir al ponerte tu bikini, blusa de tirante o vestido con escote en la espalda por esos feos rollitos de grasa. La solución está en seguir esta rutina de ejercicios de tan solo 20 minutos. ¡Te verás espléndida!