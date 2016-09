Rutina diaria de 5 pasos para mantenerte perfecta

Si queremos estar sanas por dentro y por fuera, no lo conseguiremos sin esfuerzo. Hace falta constancia y la rutina debe ser nuestra mejor aliada. Rutina en cuanto a alimentación y rutina en cuanto a ejercicios y por supuesto, a la hora de cumplir una serie de cuidados que son básicos para mantenerse perfecta.

1- Hidratación: Mantenerse hidratada no es una opción. Es salud y siempre lo repetimos, beber agua será nuestro mejor aliado. La cantidad perfecta es la de litro y medio, 2 litros de agua diariamente. Unos ocho vasos de agua que nos ayudarán a mantener nuestra piel hidratada, luminosa y elástica.

2- Crema hidratante y exfoliante: La función de la crema hidratante también es esencial para nuestro día a día. No solo nos aportará hidratación extra, sino que también conviene que tenga un factor de protección solar y así mantener nuestra piel a salvo del sol. Tengan en cuenta que conviene exfoliarse la piel una vez por semana para sacar las células muertas.

3- Dieta: No podrán mantenerse perfectas si no llevan una dieta saludable. En este sentido no hay opción. Cuando hablamos de dieta saludable, hablamos de incorporar una serie de alimentos básicos y combinarlos de manera adecuada. Lo mejor para acertar es ponerse en contacto con expertos nutricionistas que les den las pautas a seguir, pero ya les adelantamos que una dieta saludable es una dieta completa.

4- Ejercicio: ¿Y qué decir del ejercicio? Este must va emparejado con la dieta. No hay dieta sin ejercicio, ni ejercicio sin dieta. El uno sin el otro no va a ningún lado. Es decir, prepárense una rutina de ejercicios diarios o semanales para mantener su cuerpo activo y en forma. Hablen con algún entrenador personal si lo necesitan.

5- Organización: Este es un punto fenomenal para llevar una vida ordenada. En muchas ocasiones tenemos la sensación de que el tiempo de todo un día no nos llega para cumplir con nuestros cometidos y es cierto. Sin embargo, si estamos bien organizadas, seguro que aprovecharán mucho más los minutos disponibles y al final sacarán mucho más provecho a sus quehaceres. No circulen sin una buena agenda en la que apunten sus citas y tareas. ¡La buena organización también es sinónimo del sentirse bien con uno mismo!