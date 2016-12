Rutina de 5 ejercicios para tener un trasero perfecto en tres semanas (VIDEO)

Uno de los cuerpos más hermosos lo tiene Jennifer López. A sus 47 años le “envidiamos” su cintura, caderas y por supuesto, su trasero. Para lograr mantenerlo en forma, JLo es disciplinada y no se pierde sus ejercicios cardiovasculares ideales para bajar de peso y quemar calorías extra.

Pero, ¿qué otros ejercicios realiza? La Diva del Bronx aseguró en una entrevista al New York Post que incluye boxeo, atletismo y ciclismo. Además, su alimentación se basa en productos orgánicos y sanos con un alto porcentaje de nutrientes. Por si fuera poco, no consume azúcar, evita el uso de sal en sus alimentos, no toma cafeína, no fuma y no ingiere alcohol.

Así como ella sigue ciertos métodos para mantenerse en forma, tú también puedes lograrlo. Incluye en tu dieta diaria lácteos descremados (leche, quesos y yogur), huevos, carnes magras (pollo sin piel, pescado, ternera, pechuga de pavo y atún), legumbres (lentejas, alubias y soya), frutos secos (nueces, almendras y cacahuates) y vegetales (aguacate, papa, zanahoria y calabaza).

Y para tener un trasero hermoso en tres semanas, sigue esta rutina de cinco ejercicios. Ponte la meta de cumplir con cada uno y en pocos días notarás que tus glúteos toman la forma que tanto quisiste. ¿Te animas?