Rutina sencilla para adelgazar el área de las caderas (VIDEO)

Para algunas mujeres, la cadera es una parte de su cuerpo donde habitualmente se suele concentrar la mayor parte de grasa que, con el paso del tiempo, puede acabar convirtiéndose en celulitis o estrías y esto, obviamente, no es del agrado de nadie. Como cualquier parte de nuestro cuerpo, la cadera también requiere de unos cuidados específicos que se resumen en una rutina de ejercicios y alimentación. Con respecto a la alimentación, y “contrariamente a la creencia popular, no hay alimentos ‘mágicos’ que puedan derretir la grasa corporal, pero si eliges los alimentos adecuados, puedes reducir tu consumo de calorías, bajar de peso y seguir disfrutando de comidas satisfactorias y sabrosas”. Según los expertos de Muy fitness, además de los alimentos mencionados, hay una serie de estrategias que hay que tener en cuenta. Una de las cosas que deben de saber es que “necesitan comer con la pérdida de peso en la mente, eso significa reducir su consumo de calorías entre 250 a 500 cada día. Técnicamente, se puede comer cualquier alimento que deseen, siempre y cuando se queden dentro del límite de calorías y consuman menos calorías que las que su cuerpo quema. Pero si no eligen sus fuentes de calorías sabiamente, es muy probable que acaben con hambre y la tentación de pasarse de la cantidad de calorías”.

Ejercicios

-La tabla de ejercicios para reducir la cadera es muy variada. Lo primero que deberían hacer es hablar con algún entrenador y que sean los profesionales los que les recomienden la mejor rutina para ustedes; pero si no tienen la oportunidad, aquí van algunos ejercicios que nos trasladan desde Enforma 180:

Laterales: “Acuéstense de lado sobre el suelo. Dejen la cabeza derecha y eleven la pierna extendida a unos 70 grados. Regresen a la posición inicial”.

Extensión: “Pónganse en cuatro puntos sobre el suelo. Eleven una pierna y estírenla completamente, como si dieran una patada. Regresen a la posición inicial”.

Desplante: “Párense derechas, con las manos colocando una barra en la parte alta de la espalda. Den un paso con la pierna derecha y flexionen hasta que la rodilla izquierda toque el suelo. Regresen a la posición inicial”.

Y además y para completar la rutina, echen un vistazo a este video: