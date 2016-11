¿Sirve realmente el chaleco de electroestimulación para bajar de peso?

Cuando se trata de bajar de peso, todo ejercicio, dieta o incluso medicamento es bienvenido. En los últimos años se ha puesto muy de moda la electroestimulación muscular (EMS), una técnica que según explica BBC utiliza corriente eléctrica adecuada para causar una contracción muscular de manera similar a los impulsos que envía el sistema nervioso central para controlar las acciones de los músculos. En concreto, es un chaleco con electrodos que cubre el cuerpo, el cual está conectado a una máquina con diferentes programas de entrenamiento.

Por su parte, El Confidencial Digital explica que se trata del uso de aparatos que, mediante impulsos eléctricos, provocan contracciones musculares y, como consecuencia, un efecto similar al que se obtendría si ejercitas los músculos.

Al aplicar esta técnica, los usuarios obtienen ventajas como aumentar el tono muscular, mejorar la flacidez aumentando el volumen, la fuerza y resistencia.

Pedro García, conocedor de la técnica, confirmó al portal www.electroestimulaciondeportiva.com que bajar de peso sí es posible con el chaleco de electroestimulación siempre y cuando seas constante en la alimentación saludable y hagas ejercicio regularmente.

Mitos y verdades

1.MITO: Mientras disfrutas de un buen descanso en el sofá, perderás peso

“No es verdad eso que dicen que no hace falta un trabajo complementario”, afirmó Francisco Sánchez, preparador físico a la BBC.

El profesional comenta que es un estímulo fuerte en general lo que permite que todo el cuerpo se active, queme algunas calorías y genere testosterona, pero también necesitas estimularlo y no lo logras tumbado en una cama o sofá.

“Ganas impulso, fuerza, resistencia muscular, pero nunca sentada. Tienes que seguir una rutina de posturas y todo dependerá del objetivo que busques”, explicó el instructor Fernando Troyansky a este mismo medio de comunicación.

2. VERDAD: Te permite hacer trabajos dirigidos

Troyansky puso como ejemplo que por muchos años fue futbolista profesional y que le fue de gran ayuda para recuperarse de lesiones. Si eres una chica que practica atletismo o cualquier otro deporte, sabrás que las lesiones son muy comunes. Si sufres de alguna, ya sabes a cuál método recurrir.

3. MITO: Pierdes peso

Lo vuelven a reiterar, pues por sí solo no te librará de esos kilos de más. Si quieres ver resultados reales, necesitas hacer dieta, dejar de consumir comida chatarra, tomar más de ocho vasos de agua al día, salir a caminar, correr o nadar.

“Notarás cambios porque moldea tu cuerpo. Esa es una de las razones por las que este sistema de entrenamiento se ha hecho tan popular”, resaltó Troyansky.

4. VERDAD: No es para todos los días

Funciona como una forma diferente de entrenar, especialmente para aquellas personas con poco tiempo. Es muy beneficioso porque se trabajan hasta 400 músculos de forma simultánea.



¡Ten cuidado!

No todas las personas pueden someterse a este tratamiento para adelgazar. Los expertos advierten que daña las fibras del cuerpo si no se usa correctamente. Hombres y mujeres con marcapasos, epilepsia, embarazadas u alguna aplicación sobre la zona abdominal no deben usarlo.

También tienen que abstenerse aquellas personas que hayan sido sometidas a operaciones de hernias, abdomen, que posean altos niveles de ácido úrico o que padezcan de diabetes, hipertensión u obesidad.

Infórmate más sobre este método en el siguiente video: