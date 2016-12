5 tips para mantener la línea durante las fiestas

Tan delicioso que es el pavo asado con pan de maíz, salsa de arándanos, puré de papa… y por supuesto, el pastel de calabaza, pero ¿has analizado cuántos kilos aumentas durante las fiestas navideñas? ¡Depende de lo que comas y sus cantidades!

Durante las celebraciones de este mes, ponte a pensar que los días en que comes de más son el 24 y 31 de diciembre, por lo que durante el resto del mes no deberías salirte de la dieta, olvidar tu rutina de ejercicios ni dejar de tomar suficiente agua.

Sigue los siguientes tips para no subir de peso. ¡Ya sé que es difícil, pero no imposible! ¡Anímate a cumplirlos!

1.Opta por cocinar al horno: A diferencia del hervido en agua, los nutrientes permanecen y no se diluyen. El pollo, pavo o cualquier otra carne o producto guardará su sabor original, además de sus propiedades al añadir menos grasas y condimentos.

El calor constante, su temperatura regular y su cocción lenta permiten obtener piezas suculentas que se deshacen al introducir el tenedor y se derriten en tu boca. Prueba este método en pescados azules (salmón o atún) o en el típico pavo.

via GIPHY

2. Opta por el vino: Y aléjate de bebidas con alto contenido de alcohol como los licores dulces, whisky, ron y coñac porque son conocidas por poseer calorías “vacías”, engordan y no alimentan, así lo menciona un artículo de la agencia de noticias EFE. Además del vino puedes escoger también la sidra o cerveza.

via GIPHY

3. Evita los dulces: O al menos modera el consumo por las noches. Por más deliciosos que sean los postres -los amo- trata de no comer más de una rebanada pequeña porque generalmente lo haces por las noches y las calorías no las quemas. O también opta por los dulces durante las mañanas.

via GIPHY

4. Cumple tu rutina de ejercicios: Que las bajas temperaturas no te den pretextos para no ejercitarte. No es necesario que sigas el mismo ritmo, tan solo con “escaparse” al día siguiente de haber tenido una comida copiosa, conseguirás aplacar el impacto calórico. ¿Cómo lo hago? Sigue estas cinco rutinas para quemar calorías durante el invierno.

via GIPHY

5. Toma té: Durante toda la temporada invernal puedes recurrir a estas bebidas para hidratarte correctamente y acabar con los antojos. Además, por si fuera poco, también tendrás una mejor digestión.

via GIPHY