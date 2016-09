7 trucos para bajar de peso durante la noche

Las mujeres como tú utilizan todo tipo de estrategias para bajar de peso. Una de ellas es dejar las comidas por las noches y así amanecer más livianas al día siguiente. Sin embargo, lo que no sabes es que existen formas de adelgazar mientras descansas. ¿Cómo? Sigue los siguientes tips y poco a poco notarás que esa grasa que tanto odias disminuye paulatinamente.

1.¡Cuida el uso excesivo de sal!

Comer es rico y es uno de tus “pasatiempos” favoritos, pero cuidado con incluir en tu dieta alimentos con mucho sodio, especialmente antes de ir a la cama. Este ingrediente permanece en tu cuerpo por la noche y hará que te despiertes más hinchada. La mejor opción es comer verduras al vapor con pescado. Incluye también yogur, cereal, nueces, frutas y leche para no subir de peso.

2. Realiza ejercicio

El sudor ayuda a adelgazar; sin embargo, evitas ejercitarte para no alterar tu sueño. Si ese es tu caso, tienes que saber que el 50% de las personas activas a estas horas de la noche concilian mejor el descanso.

3. Cocinar en casa

Las comidas de los restaurantes tienen el doble de calorías que un menú casero. Juan Revenga citó en 20 Minutos que un estudio titulado Is cooking at home associated with better diet quality or weight-loss intention? (¿Está relacionado el cocinar en casa con tener una mejor calidad dietética o con la intención de adelgazar?) realizado a 9.000 participantes concluyó que la práctica de cocinar está relacionada con un patrón de consumo de alimentos saludables tanto si los sujetos tenían intención de perder peso como si no.

4. Incluye mucha agua

Tienes que saber que el H2O libera las toxinas y expulsa la grasa de las células. Si lo que te preocupa es tener que levantarte al baño, deja de tomarla una hora antes de ir a dormir. ¡Problema resuelto!

5. Apaga la calefacción

Los estudios demuestran que las personas que duermen en una habitación a aproximadamente 18 grados centígrados (64.4 F) queman un 7% más de calorías que las que duermen en una con 23 grados (73.4 F). Lo mejor de todo es que también ahorrarás mucho dinero.

6. Usa nuevas técnicas para preparar los alimentos

Cocina tus alimentos al vapor, al horno o a la plancha. Considera las siguientes recomendaciones.

-Come dos horas antes de descansar.

-La cena tiene que ser ligera.

-Es importante que este periodo de comida incluya proteínas, fibras, vitaminas e incluso hidratos de carbono. Los especialistas de Mejor con Salud ofrecen algunas alternativas:

Opción #1 : Pechuga de pollo con limón y yogur griego con canela.

: Pechuga de pollo con limón y yogur griego con canela. Opción #2 : Arroz integral con champiñones y jugo de piña.

: Arroz integral con champiñones y jugo de piña. Opción #3: Ensalada roja con una loncha de carne de pavo a la plancha.

7. Duerme a oscuras

¿Sabías que dormir con las luces apagadas permite quemar grasa? De acuerdo con investigadores españoles, la hormona de la melatonina ayuda a regular el peso porque estimula la aparición de “grasa beige“, un tipo de células grasas que quema calorías en lugar de almacenarlas. Esta sustancia está presente en alimentos como mostaza, almendras y cerezas.

La relación entre dormir a oscuras y la melatonina está en que es una hormona que segrega el cuerpo y alcanza sus niveles más altos durante la noche ante la falta de luz.