“All at once. Everything is different, now that I see you.” – Rapunzel 🌟 #YoSoyDrSonrisas #sueñocumplido #amor #princesas @jackybrv 📸: @carlosalvarezalv

A photo posted by Fundación Dr. Sonrisas 🔵 (@drsonrisasac) on Oct 12, 2016 at 8:54pm PDT